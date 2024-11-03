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Орбан спрогнозировал, как победа Трампа на выборах может повлиять на Европу

Орбан спрогнозировал, как победа Трампа на выборах может повлиять на Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото: Associated Press

Многое будет зависеть от результатов выборов в США.

Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины в случае победы Дональда Трампа на выборах в США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрался посетить Грузию после того, как на выборах в этой стране объявили о победе действующей власти, пишет Reuters.

По словам Орбана, Трамп готов вести переговоры о мирном урегулировании для Украины и выразил уверенность в его победе над кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис.

"Мы должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, во что я не только верю, но и вижу цифры в этом направлении, если произойдет то, чего мы ожидаем, и Америка станет выступать за мир, то Европа не сможет оставаться провоенным", — сказал Орбан.

Орбан считает, что Украина будет в центре внимания на встрече европейских лидеров в Будапеште на следующей неделе.

"Европа не может нести бремя [войны] наедине, и если американцы переходят к миру, то и нам нужно адаптироваться, и именно это мы будем обсуждать в Будапеште", — сказал Орбан.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собрался посетить Грузию после того, как на выборах в этой стране объявили о победе действующей партии власти — пророссийской "Грузинской мечте".

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