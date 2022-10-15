Орбан сравнил себя с Папой Римским и раскритиковал антироссийские санкции ЕС

Премьер-министр Венгрии заявил о существовании в мире "лагеря мира", выступающего за решение "кризиса" в Украине путем переговоров между "враждующими сторонами".

В пятницу, 14 октября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова раскритиковал санкции Евросоюза против России, назвав их "неудачными", и попытался объяснить, почему он как лидер Венгрии призывает к прекращению огня в Украине и мирным переговорам.

Об этом он говорил в традиционном еженедельном интервью Kossuth Radio.

По словам венгерского премьера, в мире существует "лагерь мира", выступающий за решение "кризиса" в Украине путем мирных переговоров.

"Святейший Отец [Папа Римский Франциск] выступает за мир. Киссинджер выступает за мир. Мы были в Германии, там есть уважаемый философ Габермас, левый, не из нашего политического сообщества. Но он говорит то же, что и мы. Есть американцы, республиканцы, бизнесмены мирового масштаба. Я чувствую, что голос за прекращение огня, а затем мирное соглашение после прекращения огня становится все сильнее”, — заявил Орбан.

Он также добавил, что мирные переговоры принесут экономическое облегчение.

"Пока идет война и Запад отвечает санкциями, ни инфляция, ни цены на энергоносители не упадут", — утверждает венгерский лидер.

Введенные Евросоюзом санкции против России он назвал "неудачными", поскольку Россия, по его словам, занимает доминирующее положение на рынке энергоресурсов. "Мы покупатели, а россияне — поставщики", — аргументировал венгерский премьер.

В то же время Орбан упомянул о событиях 1956 года в Венгрии, когда советские танки подавили венгерскую революцию. Он заявил, что восстание не было попыткой победить Советский Союз.

“Мы знаем, что такое жестокость и что такое война. Но в 1956 году мы не сражались, потому что думали, что собираемся победить Советский Союз. Мы начали революцию и борьбу за свободу, чтобы вынудить прекратить огонь и начать мирные переговоры”, — заявил Орбан.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, называемый другом российского диктатора Путина, призвал отменить санкции против России.

Читайте также: