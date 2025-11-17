ТСН в социальных сетях

Мир
875
1 мин

Орбан сравнил Украину с алкоголиком и выдвинул требование ЕС приостановить финансирование

Виктор Орбан выступил против увеличения финансовой помощи Украине от ЕС.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Премьер Венгрии раскритиковал предложение ЕС относительно дополнительных средств для Украины / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против дальнейшего увеличения финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза.

Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в соцсети X.

Как отметил Орбан, он получил письмо от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен с просьбой стран-членов ЕС выделить дополнительные средства для покрытия дефицита украинского бюджета.

«Сегодня я получил письмо от президентки Еврокомиссии. Она пишет, что у Украины серьезная нехватка финансирования и просит государства-члены предоставить больше денег. Это удивляет. В то время, когда, по ее словам, стало очевидным, что военная мафия якобы растягивает средства европейских налогоплательщиков, вместо вымогательства по контролю или приостановке финансирования, председатель Комиссии предлагает присылать еще больше. Всё это выглядит как попытка помочь алкоголику, отправив ему очередной ящик водки. Венгрия сохраняет здравый смысл», — заявил он.

В своей позиции Орбан подчеркнул, что Будапешт не поддерживает увеличение финансовых обязательств ЕС по отношению к Киеву без дополнительных условий контроля.

Напомним, ранее венгерский премьер заявил, что Украина никогда не сможет выиграть войну с Россией. Также он говорил, что Россия не стремится к миру, а другие государства должны заставить как РФ, так и Украину прекратить боевые действия.

875
