Орбан срочно едет к Трампу: о чем будут говорить

Трамп и Орбан встретятся в Вашингтоне / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться оградить Венгрию от влияния американских санкций против российской нефти.

Об этом пишет Вloomberg.

«Венгрия зависит от Москвы в большинстве своих импортных поставок нефти и газа и нарастила закупки, несмотря на то, что многие ее соседи по Европейскому Союзу работают над уменьшением зависимости от российских энергоносителей после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, Венгрия с тех пор нарастила свои закупки», — отмечает он.

Между тем , США наложили санкции на крупнейших российских нефтепроизводителей, а ЕС ввел запрет на транзакции в отношении двух крупных российских нефтяных компаний, что создает риск энергетической безопасности для Венгрии.

Напомним, ЕС также решил ввести полный запрет на транзакции по двум крупным российским нефтяным компаниям, ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть», в дополнение к запрету на импорт СПГ (сжиженного природного газа) с 2027 года.

«Я скоро буду в Вашингтоне, чтобы обсудить это с президентом Трампом», — сказал Орбан в интервью итальянской газете La Repubblica в понедельник во время визита в Рим.

Аналитики напоминают, что Венгрия увеличила зависимость от российской сырой нефти после 2022 года.

Трамп и Орбан запланировали встретиться в Вашингтоне во второй половине следующей недели, сообщил министр иностранных дел Петер Сиярто 27 октября, не назвав точной даты.

Правительство Венгрии пыталось убедить администрацию США, что ее статус страны, не имеющей выхода к морю, не оставляет ей другого выбора, кроме как полагаться на российскую нефть, несмотря на наличие альтернативного нефтепровода, соединяющего Венгрию с Адриатическим морем через Хорватию. Тем не менее, Трамп, имеющий тесные связи с Орбаном, в последние недели начал признавать аргументы венгерского лидера.

Однако остается непонятным, какова позиция администрации США после введения нефтяных санкций против России на прошлой неделе и после того, как высокопоставленный американский дипломат в выходные прямо отверг утверждение Будапешта об отсутствии альтернатив.

«Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила никаких планов и не сделала никаких активных шагов» для уменьшения импорта российских энергоносителей, — заявил посол США в НАТО Мэттью Витакер в интервью Fox News в воскресенье.

«Итак, мы продолжим работать с ними и будем работать с их соседями, такими как Хорватия, и другими странами, которые могут помочь им отказаться от этой зависимости», — добавил он.

Именно этого Орбан пытался уйти. Правительство в Будапеште утверждает, что российские энергоносители необходимы для сдерживания цен на энергию для домохозяйств, особенно перед выборами следующего года, на которых партия Орбана отстает от набирающего обороты оппозиционного движения, а кризис стоимости жизни является главной проблемой для избирателей, отмечают аналитики издания.

Они также добавляют, что Орбан постоянно умалял значение альтернативного нефтепровода через Хорватию, ссылаясь на более высокие затраты и проблемы с мощностью. Хорватия заявила, что трубопровод имеет достаточную мощность для поставки как Венгрии, так и Словакии.