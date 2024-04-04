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Орбан стал беспокоиться о вступлении в ЕС нового члена: о чем речь

Орбан стал беспокоиться о вступлении в ЕС нового члена: о чем речь

Орбан отметил, что Евросоюз нуждается в вступлении стран Западных Балкан / Фото: Associated Press

Венгерский премьер пообещал "приложить максимум усилий", чтобы поспособствовать скорейшему вступлению этой страны в Евросоюз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление о том, что в июле 2024 года будет председательствовать в Европейском совете и сделает все возможное, чтобы поддержать как можно быстрее вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз.

Об этом Орбан сообщил во время визита в Боснию и Герцеговину, а также в своем Twitter.

Орбан отметил, что Евросоюз нуждается в вступлении стран Западных Балкан, "если хочет дать новый импульс европейской экономике и оградить ЕС от нелегальной миграции".

"Всегда приятно посещать Сараево. Если мы хотим дать новый импульс европейской экономике и защитить ЕС от нелегальной миграции, нам нужны страны Западных Балканов. В июле Венгрия будет председательствовать в Европейском совете. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вступление Боснии и Герцеговины как можно быстрее!" – написал Орбан.

Напомним, что в марте европейские лидеры приняли политическое решение начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Орбан ВЫШЕЛ! В кулуарах говорят, чья это была идея!

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