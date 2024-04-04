Орбан стал беспокоиться о вступлении в ЕС нового члена: о чем речь

Венгерский премьер пообещал "приложить максимум усилий", чтобы поспособствовать скорейшему вступлению этой страны в Евросоюз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление о том, что в июле 2024 года будет председательствовать в Европейском совете и сделает все возможное, чтобы поддержать как можно быстрее вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз.

Об этом Орбан сообщил во время визита в Боснию и Герцеговину, а также в своем Twitter.

Орбан отметил, что Евросоюз нуждается в вступлении стран Западных Балкан, "если хочет дать новый импульс европейской экономике и оградить ЕС от нелегальной миграции".

Все равно pleasure to visit #Sarajevo. Якщо ми хотіли зробити новий impetus в європейській економіці, а й защищать ЕС от непринужденной #migration, мы нуждаются в странах Western #Balkans. Hungary will assume the rotating Presidency of European Council this July. We will do our… pic.twitter.com/gPfJ7ty8MZ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 4 апреля 2024

"Всегда приятно посещать Сараево. Если мы хотим дать новый импульс европейской экономике и защитить ЕС от нелегальной миграции, нам нужны страны Западных Балканов. В июле Венгрия будет председательствовать в Европейском совете. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вступление Боснии и Герцеговины как можно быстрее!" – написал Орбан.

Напомним, что в марте европейские лидеры приняли политическое решение начать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной.

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