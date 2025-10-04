Орбан цинично объяснил свой интерес в существовании Украины: подробности скандального заявления

Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова вызвал политический скандал своим заявлением о роли Украины в геополитических интересах Будапешта.

В интервью венгерскому изданию Hetek он прямо назвал Украину буферной зоной, выгодной Венгрии.

«Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной», — заявил Орбан.

Реклама

Он подчеркнул, что существование Украины является стратегическим интересом Венгрии, но отнюдь не геополитическим.

Три страны, с которыми Венгрия не хочет иметь общую границу

Венгерский лидер раскрыл детали своей внешнеполитической философии, назвав три мощных государства, граничать с которыми Венгрия категорически не желает из-за негативного исторического опыта.

Первой страной, с которой Орбан не хочет иметь общую границу, является Германия. «Мы не хотим граничать с Германией, потому что это уже было, и закончилось плохо. Хорошо, что между нами есть Австрия и Чехия», — объяснил премьер.

Вторым нежелательным государством он назвал Россию, намекая на опыт границы с бывшим Советским Союзом. Именно здесь он и подчеркнул ценность Украины как географического препятствия.

Реклама

Третьей страной в этом списке стала Турция. «Мы не хотим граничать и с турками, потому что это тоже было», — подчеркнул Виктор Орбан.

Напомним, венгерский премьер сделал неожиданное заявление о слабости России. Мол, она не может повредить его стране, поскольку слаба в военном, экономическом и демографическом смыслах.