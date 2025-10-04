- Дата публикации
Орбан цинично объяснил свой интерес в существовании Украины: подробности скандального заявления
Премьер Венгрии объяснил, почему его страна стратегически заинтересована в существовании Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова вызвал политический скандал своим заявлением о роли Украины в геополитических интересах Будапешта.
В интервью венгерскому изданию Hetek он прямо назвал Украину буферной зоной, выгодной Венгрии.
«Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной», — заявил Орбан.
Он подчеркнул, что существование Украины является стратегическим интересом Венгрии, но отнюдь не геополитическим.
Три страны, с которыми Венгрия не хочет иметь общую границу
Венгерский лидер раскрыл детали своей внешнеполитической философии, назвав три мощных государства, граничать с которыми Венгрия категорически не желает из-за негативного исторического опыта.
Первой страной, с которой Орбан не хочет иметь общую границу, является Германия. «Мы не хотим граничать с Германией, потому что это уже было, и закончилось плохо. Хорошо, что между нами есть Австрия и Чехия», — объяснил премьер.
Вторым нежелательным государством он назвал Россию, намекая на опыт границы с бывшим Советским Союзом. Именно здесь он и подчеркнул ценность Украины как географического препятствия.
Третьей страной в этом списке стала Турция. «Мы не хотим граничать и с турками, потому что это тоже было», — подчеркнул Виктор Орбан.
Напомним, венгерский премьер сделал неожиданное заявление о слабости России. Мол, она не может повредить его стране, поскольку слаба в военном, экономическом и демографическом смыслах.