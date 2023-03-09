Орбан увидел необходимость пересмотреть отношения Венгрии с Россией

Венгерский премьер задумался об установлении нового формата отношений с Кремлем в ближайшие 10-15 лет.

Венгрии, возможно, придется пересмотреть свои дружеские отношения с Россией из-за изменения геополитической реальности.

Об этом в четверг, 9 марта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Bloomberg.

На экономическом форуме в Будапеште он отметил, что хотя в интересах Венгрии поддерживать связи с Россией, особенно из-за энергетической зависимости, отношения между Европой и Россией могут не восстановиться после окончания войны, а это заставит Венгрию "адаптироваться".

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. Внешняя и экономическая политика Венгрии должна тщательно продумать, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие десять-пятнадцать лет”, — сказал Виктор Орбан.

Венгерский премьер-министр стал объектом резкой критики со стороны своих союзников по Европейскому Союзу и НАТО за то, что он поддерживал тесные отношения с Россией даже после вторжения российских войск в Украину.

Как известно, Венгрия под руководством Орбана выступает против антироссийских санкций Евросоюза и возражает против поставок оружия Украине.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ярый сторонник диктатор Кремля, получил приглашение с Банковой посетить Украину с рабочим визитом и сейчас идет подготовка его поездки в Киев.

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