"Орбана в отставку!": под парламентом Будапешта вспыхнули акции против премьер-министра

Для политика это очень неудачное время.

В Венгрии начались акции против правительства Виктора Орбана. Десятки тысяч протестовавших вышли на улицы в центре Будапешта.

Об этом пишет Reuters.

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Как отмечается, акцию возглавил Петер Мадьяр – бывший член правящей партии "Фидес", недавно запустивший политическое движение и преследующий цель бросить вызов премьер-министру. Протестующие прошли в парламент в необычно теплую весеннюю погоду, некоторые из них восклицали "Мы не боимся" и "Орбан в отставку!" Многие были в красно-бело-зеленых национальных цветах или с национальным флагом, символами, которые партия Орбана использовала как собственные в течение последних двух десятилетий.

Мадьяр также опубликовал запись разговора со своей бывшей супругой – экс-министром юстиции Юдит Варгой – где она обвиняет старшего помощника главы кабинета Орбана в коррупции. В настоящее время прокуратура проверяет эти заявления.

"Расследование проходит в политически чувствительное для Орбана время накануне выборов в европейский парламент в июне, а также после скандала с сексуальным насилием, который в феврале избавил от власти двух его ключевых политических союзников — бывшего президента и Варгу", — акцентировали в издании.

Раньше люди требовали отставки Орбана из-за коррупции в правительстве.

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