Орбан возмутился заявлением генсека НАТО об Украине в Альянсе: "Что?"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна стать членом НАТО.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Как уже неоднократно было подтверждено, Орбан лоббирует российские интересы и поддерживает фюрера Путина. В этот раз он прокомментировал статью издания Politico "Ваше место в НАТО, — сказал глава альянса во время первого визита в Украину во время войны".

Орбан высказался кратким "Что?!".

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Венгрии назвал НАТО "трансатлантическим пузырем" во время своего выступления на мероприятии правящей партии Фидес.

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