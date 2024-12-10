Орбан встретился во Флориде с Трампом: кто еще там был (фото)

Лидеры встретились в Мар-а-Лаго – имении Трампа на юге Флориды.

Во Флориде 9 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, бизнесменом Илоном Маском и будущим советником Трампа по вопросам национальной безопасности, конгрессменом Майком Волтцом.

Об этом Орбан написал в соцсети Х.

"USA Today. Будущее началось! Полдник в Мар-а-Лаго", — говорится в сообщении.

Под постом Орбана Илон Маск написал, что была увлекательная дискуссия.

Орбан встретился с Маском Фото: x.com/PM_ViktorOrban

Напомним, после победы Дональда Трампа , премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть помощь для Украины. Также Орбан заявил, что первые шаги по выработке новой стратегии могут сделать уже в этот четверг на неформальном саммите Европейского союза в Будапеште.

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