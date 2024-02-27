Орбан высказался об общей границе с Россией: "Это вопрос нашей нацбезопасности"

Политик, очевидно, очень не хочет нарываться на такую уж "дружественную" РФ.
Важным вопросом национальной безопасности Венгрии является отсутствие общей границы с РФ. Дело в том, что есть плохие воспоминания об этом.
Такое мнение высказал премьер-министр Виктор Орбан в рамках саммита "Вышеградской четверки", пишет Telex.
Говорили лидеры Чехии, Польши, Словакии и Венгрии, в частности о войне в Украине. Правда, атмосфера была напряженной из-й международного права, и нашему государству следует помочь.
В то же время Орбан заявил, что одержать победу в войне не сможет ни Украина, ни Россия. По убеждению Орбана, конфликт может быть разрешен только за столом переговоров, которые должны начаться как можно скорее, чтобы сохранить больше жизней.
Говорить о военных преступниках (в частности, Путина) венгерский лидер отказался, мол, с этим лучше разбираться после войны.
Напомним, Орбан отказался чтить память Навального.
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