Орбан высказался об общей границе с Россией: "Это вопрос нашей нацбезопасности"

Политик, очевидно, очень не хочет нарываться на такую уж "дружественную" РФ.

Важным вопросом национальной безопасности Венгрии является отсутствие общей границы с РФ. Дело в том, что есть плохие воспоминания об этом.

Такое мнение высказал премьер-министр Виктор Орбан в рамках саммита "Вышеградской четверки", пишет Telex.

Говорили лидеры Чехии, Польши, Словакии и Венгрии, в частности о войне в Украине. Правда, атмосфера была напряженной из-й международного права, и нашему государству следует помочь.

В то же время Орбан заявил, что одержать победу в войне не сможет ни Украина, ни Россия. По убеждению Орбана, конфликт может быть разрешен только за столом переговоров, которые должны начаться как можно скорее, чтобы сохранить больше жизней.

Говорить о военных преступниках (в частности, Путина) венгерский лидер отказался, мол, с этим лучше разбираться после войны.

Напомним, Орбан отказался чтить память Навального.

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