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Орбан заявил, что АЕС Венгрии откажутся от топлива РФ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Орбан заявил, что АЕС Венгрии откажутся от топлива РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото: Associated Press

В Венгрии говорят, что их бизнес должен инвестировать деньги в международные проекты и затем вкладывать эти средства в Венгрию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов отказаться от использования российского топлива на АЕС "Пакш".

Об этом он объявил на закрытой встрече в рамках нового "большого" плана развития Венгрии, сообщает Telex.

В то же время Орбан рассматривает как альтернативу закупке сырья из Франции. В частности, он презентовал 15 ключевых изменений, которые должны наконец сделать из Венгрии энергетически независимую страну.

"Нужна энергетическая самодостаточность, составляющая которой является то, что "Пакш" будет использовать французское топливо вместо российского", — заявил он.

Однако конкретного поставщика Орбан так и не назвал, несмотря на это отметил, что венгерский бизнес должен инвестировать деньги в международные проекты и затем вкладывать эти средства в Венгрию.

Добавим, что Венгрия может заблокировать дальнейшие шаги на пути вступления Украины в ЕС, в частности якобы из-за "притеснений" венгерского нацменьшинства.

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Дата публикации
Просмотры
1021
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