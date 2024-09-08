Орбан заявил, что его миротворческая миссия еще не окончена: что это значит

Орбан говорит, что некоторые инициативы можно увидеть уже в сентябре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что продолжает работу над так называемой миротворческой миссией, в рамках которой пытается "предотвратить эскалацию" полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет "Европейская правда".

По словам Орбана, он направил лидерам ЕС свой "мирный план", который позже опубликовал из-за истоков в СМИ.

"Я написал, что если бы мы сделали определенные вещи в начале июля, то могли бы предотвратить эскалацию этого конфликта в следующие следующие два-три месяца. Сейчас, если сравнить ситуацию в начале июля с нынешней, в начале сентября, то все гораздо хуже, чем было тогда», – считает он.

Орбан заявляет, что его миротворческая миссия еще не закончена.

"Я работал над ней все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим ", – заверил Орбан без всяких подробностей.

Тем временем глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш призвал прекратить огонь, комментируя операцию ВСУ в Курской области.

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