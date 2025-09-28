Орбан заявил, что Евросоюз вооружается для противостояния России

Орбан раскритиковал милитаризацию ЕС / © Associated Press

Венгрия не согласна с тем, что, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Европейский Союз постепенно трансформируется в «военный проект», направленный на противостояние России.

Об этом говорилось в заявлении Орбана 28 сентября, передает Hír TV.

По его словам, в Брюсселе все чаще звучит откровенная риторика о том, что стратегическая цель ЕС в ближайшие десятилетия — победа над Россией на востоке.

«В Брюсселе открыто говорят: цель десятилетия — победить Россию на Востоке. То есть, каждый европеец, бизнес и государство ЕС должны служить этой цели. Мы, венгры, этого не хотим! ЕС стал военным проектом», — подчеркнул Орбан.

Он подверг критике европейскую политику вооружения и сравнил современный Евросоюз со «старыми империями», которые стремились подчинить себе другие народы.

Напомним, МИД Украины ответил Венгрии об обмене украинских территорий. Венгрия может без помощи других решать, что делать со собственной землей либо суверенитетом. Украина в таких шагах не планирует и в советах не нуждается, заявил спикер Георгий Тихий.