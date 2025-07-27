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Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС принесет войну в Европу
Виктор Орбан публично осудил возможность вступления Украины в ЕС, назвав это потенциальной причиной войны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом он заявил во время ежегодного выступления в лагере Тушваньош в Румынии. Основные положения речи приводит сайт венгерского правительства, сообщает «Европейская правда».
«Украина не должна быть принята в Европейский Союз — это тоже принесет войну, даже если весь Брюссель перевернется вверх дном», — сказал Орбан.
Он отметил, что сейчас растет вероятность мировой войны и Венгрия должна делать все возможное, чтобы не втянуться в глобальный конфликт. Среди признаков опасности он назвал гонку вооружений, напряжение между великими державами и рост локальных войн.
По мнению премьера, Венгрия должна сосредоточиться на сохранении мира в регионе и выстраивать хорошие отношения со всеми влиятельными странами мира.
«Мы часть западного альянса, но в то же время должны присутствовать в восточной экономике», — подчеркнул он.
Орбан также заявил, что Венгрия тратит более 1750 миллиардов форинтов на оборону, однако для гарантии безопасности этого пока недостаточно.
Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с антиукраинским заявлением.