Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС принесет войну в Европу

Виктор Орбан / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он заявил во время ежегодного выступления в лагере Тушваньош в Румынии. Основные положения речи приводит сайт венгерского правительства, сообщает «Европейская правда».

«Украина не должна быть принята в Европейский Союз — это тоже принесет войну, даже если весь Брюссель перевернется вверх дном», — сказал Орбан.

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Он отметил, что сейчас растет вероятность мировой войны и Венгрия должна делать все возможное, чтобы не втянуться в глобальный конфликт. Среди признаков опасности он назвал гонку вооружений, напряжение между великими державами и рост локальных войн.

По мнению премьера, Венгрия должна сосредоточиться на сохранении мира в регионе и выстраивать хорошие отношения со всеми влиятельными странами мира.

«Мы часть западного альянса, но в то же время должны присутствовать в восточной экономике», — подчеркнул он.

Орбан также заявил, что Венгрия тратит более 1750 миллиардов форинтов на оборону, однако для гарантии безопасности этого пока недостаточно.

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Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил с антиукраинским заявлением.