Орбан заявил о "наступлении на Брюссель" после возвращения Трампа к власти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о начале второй фазы наступления, которую он ассоциирует со вторым президентством Дональда Трампа в США.

Об этом Орбан заявил во время выступления, посвященного итогам председательства Венгрии в ЕС, сообщает Reuters.

Орбан выразил надежду, что инаугурация Трампа станет катализатором масштабных правых политических перемен в Европе.

“Лишь несколько часов, и даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе. Новый президент в США, большая фракция "патриотов" в Брюсселе, большой энтузиазм", — заявил Орбан, вспоминая о своей политической группе "Патриоты за Европу", в которую входят ультраправые партии ЕС.

Он также подчеркнул, что новая фаза "наступления" преследует цель "оккупации Брюсселя".

Орбан давно известен своей критикой европейских институций и стремлением к усилению роли национальных правительств в ЕС. Его выступления часто вызывают критику со стороны лидеров Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет серьезную экономическую угрозу для Европы. Более того, он цинично высказался о том, что страны не существует.