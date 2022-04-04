Орбан заявил о победе на выборах и назвал Зеленского своим "оппонентом"

Орбан заявил о победе на выборах и назвал Зеленского своим "оппонентом"

Такой результат позволяет пророссийскому политику четвертый срок возглавлять правительство Венгрии.

Авторитарный лидер Венгрии и давний союзник России Виктор Орбан объявил о победе своей партии на парламентских выборах в стране и назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из оппонентов, которых ему пришлось преодолеть во время кампании.

Как сообщает CNN со ссылкой на национальный избирательный совет Венгрии, партия Орбана "Фидес" лидирует после 71% подсчитанных голосов.

Такой результат позволяет пророссийскому политику четвертый срок подряд возглавить правительство Венгрии.

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Из-за вторжения России в Украину во время избирательной кампании под пристальным вниманием находилось длительное общение Орбана с президентом России Владимиром Путиным.

Венгрия в значимой степени находится в зависимости от российской энергии, и Орбан уклонялся от возможностей осудить нападение Путина на соседнее государство, усложняя усилия ЕС выступить против него единым фронтом.

В своей речи вечером в воскресенье, 3 апреля, объявляя свою партию победительницей выборов, Виктор Орбан отметил длительную напряженность его правительства с лидерами ЕС.

"Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось бороться с огромным количеством оппонентов", — сказал Орбан, называя своих политических противников, среди которых – венгерские левые, "бюрократы" в Брюсселе, международные СМИ и "украинский президент тоже”. "У нас никогда не было столько оппонентов одновременно", — подчеркнул Орбан.

В Венгрии на выборах побеждает пророссийский премьер

Напомним, за выборами в Венгрии следит весь мир, ведь от того, какая партия придет к власти, будет зависеть, останется Венгрия дружественной России или переориентируется на Запад.

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