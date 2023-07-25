Орбан заявил о территориальных претензиях к двум странам ЕС и нарвался на жесткий ответ

Словакия и Румыния вызвали послов Венгрии для объяснения заявлений Орбана.

Скандальный венгерский премьер-министр и друг диктатора Путина Виктор Орбан усомнился в территориальной целостности Словакии и Румынии. Эти государства резко отреагировали на заявления венгерского политика.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Виктор Орбан присутствовал на 32-й летней школе венгров, организованной в городе Беиле Тушнад в румынской Трансильвании.

Там Орбан встретился с лидерами венгерских политических партий из соседних с Венгрией стран и выступил с речью. Бурю возмущения вызвало его заявление о Словакии, которую он назвал "отделенной" территорией от Венгрии. Кроме того, Орбан подверг сомнению территориальную целостность Румынии в вопросе Секлерщизны.

Слова венгерского премьера вызвали резкую реакцию МИД Словакии. В понедельник в министерство был вызван посол Венгрии в Братиславе.

"Чехословакия (а затем Словакия) или Венгрия являются теми же государствами-правопреемниками Австро-Венгрии. Таким образом, ничего не могло быть отделено от сегодняшней Венгрии. Продвижение таких нарративов кем-то бессмысленно противоречит добрососедским отношениям и стабильности в нашем регионе" — отмечает.

В ведомстве также отмечают, что подвергать сомнению территориальную целостность или суверенитет Словакии "абсолютно неприемлем".

Аналогичный шаг сделал и МИД Румынии, также вызывавший венгерского посла.

Напомним, Румыния письменно запретила Орбану делать скандальные заявления во время пребывания в стране.

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