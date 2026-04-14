Виктор Орбан та Петер Мадьяр

Венгрия готовится к радикальному развороту в отношениях с Брюсселем. Новоизбранный лидер страны Петер Мадьяр пообещал, что одним из его первых шагов в должности станет присоединение к Европейской прокуратуре (EPPO). Это решение может открыть путь к расследованиям против ближайшего окружения Виктора Орбана.

Об этом говорится в статье Euractiv.

«Венгрию ограбили и разрушили»

Во время своей первой пресс-конференции в статусе избранного премьер-министра Петер Мадьяр не жалел слов для критики предыдущего режима. По его словам, за годы правления Орбана страна превратилась в «бедную и коррупционную в ЕС».

«Венгрию ограбили, разрушили и сделали беднейшей. Моя задача — обеспечить независимость следственных органов и судебной системы», — заявил Мадьяр.

В то же время, он дистанцировался от призывов однопартийцев немедленно отправить Виктора Орбана за решетку, подчеркнув, что судьба бывшего премьера — это вопрос суда, а не политической воли.

План на 17 миллиардов евро

Присоединение к EPPO — это не только вопрос справедливости, но и стратегический финансовый шаг. В настоящее время Еврокомиссия заморозила 17 млрд евро для Венгрии из-за проблем с верховенством права. Мадьяр планирует провести необходимые реформы до августа, чтобы разблокировать эти средства.

Вступление в Европейскую прокуратуру позволит следователям из Люксембурга:

Самостоятельно расследовать случаи мошенничества с ЕС в Венгрии.

Проверять подозрительные кейсы, начиная с 2017 года.

Привлекать собственную команду расследователей, которая выводит часть дел из-под влияния венгерской судебной системы, считавшейся лояльной Орбану.

Олигархи под ударом

Согласно данным Financial Times, 14% всех государственных тендеров при Орбане получили лишь 42 компании, принадлежащие 13 приближенным к нему лицам. Общая сумма этих контрактов превышает 28 млрд. евро.

Если Мадьяр не ограничит срок ретроактивности расследований (как это сделала Польша), под удар попадут не только венгерские олигархи, но некоторые европейские компании, имевшие тесные связи с предыдущим режимом.

Реакция сторонников Орбана

В Брюсселе союзники бывшего премьера уже выразили негодование. Представители аналитического центра MCC, связанного с партией «Фидес», заявили, что Мадьяр планирует «капитулировать перед диктатом Брюсселя» и жертвовать суверенитетом страны.

Однако эксперты отмечают: имея большинство в две трети голосов в парламенте, у Мадьяра есть все инструменты для быстрого демонтажа системы Орбана и восстановления доверия инвесторов.

Отметим, что Виктор Орбан годами отказывался присоединяться к Европейской прокуратуре, аргументируя это защитой национального суверенитета. Оппоненты же утверждали, что это была лишь попытка скрыть масштабные схемы хищения налогоплательщиков ЕС.

Сиярто якобы уничтожает важные документы по санкциям

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после поражения на выборах партии «Фидес» Виктора Орбана, получившей всего 55 мандатов, появился в ведомстве, где, по словам победителя Петера Мадьяра, началось уничтожение документов, связанных с санкционной политикой. Об этом во время пресс-конференции заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадяр. По его словам, в Министерстве иностранных дел якобы начали уничтожать документы с помощью шредера.

«Я могу сказать им только одно: этого будет недостаточно», — подчеркнул политик.

Петер Мадяр убежден, что даже после таких действий часть материалов удастся восстановить.

В Кремле скрывают панику из-за краха Орбана

Кремль умаляет значение поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, ведь Россия теряет ключевого европейского союзника. И это, несмотря на то, что «фюрер» РФ Владимир Путин лично поддержал венгерского премьера на выборах. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет приветствовать лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, потому что Венгрия остается «недружественной страной», поддерживающей санкции против России. По словам представителя «фюрера» РФ, отношения между их страной и Европейским Союзом не могут ухудшиться после выборов, поскольку они уже «на самом дне».

В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что страна-агрессорка готова строить отношения с новым венгерским правительством в зависимости от того, насколько Будапешт «понимает собственные национальные интересы».