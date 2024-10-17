Орбана напугал План победы Зеленского: венгерский премьер призывает ЕС к переговорам с Россией

Венгерский "друг Путина" в очередной раз призвал ЕС к переговорам с Россией.
Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обеспокоен Планом победы Владимира Зеленского и призывает европейских лидеров к переговорам с РФ.
Об этом Орбан написал на своей странице в Facebook.
"Президент Зеленский презентовал свой план победы. То, что он очертил вчера в украинском парламенте, более чем пугает", – заявил политик.
Орбан призвал ЕС изменить свою нынешнюю стратегию по отношению к Украине.
"Но это не означает больше войн, больше опасного оружия и оружия дальнего радиуса действия, но это значит, что нам нужно перейти от стратегии войны к стратегии мира. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры" – отмечает венгерский "друг Путина".
Орбан призвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона "от имени всего Евросоюза" как можно скорее начать переговоры с россиянами.
Ранее Виктор Орбан, известный своей критикой в адрес Украины, сравнил Зеленского и Путина и заявил, что оба они хотят воевать.
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