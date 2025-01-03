Орбана не пригласили на торжества по случаю председательства Польши в Евросоюзе

Нежелательным гостем на торжественной церемонии в Варшаве был объявлен также посол Венгрии.

На официальную церемонию открытия председательства Польши в Евросоюзе, которое состоится в Национальной опере в Варшаве, не приглашен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Хотя именно эта страна завершила свое полугодовое председательство в Совете ЕС и передает дела польскому правительству.

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам ЕС в правительстве Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире TVP Info.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который последние полгода возглавлял председательство [в Совете ЕС], не будет присутствовать на мероприятии в столице. На этот раз мы не приглашали Орбана, его не будет в Варшаве", — сказала она.

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Нежелательным гостем на торжествах объявили также посла Венгрии в Варшаве, но возможно, что на мероприятии появится кто-нибудь из дипломатов низшего ранга.

По словам Собковяк-Чернецкой, Венгрия оказалась "на маргинесе" европейской политики. Она напомнила, что только в этой стране ЕС действует процедура контроля за соблюдением верховенства права.

При этом представитель польского правительства отметила, что напряжение между Варшавой и Будапештом не усложнит председательство Польши в ЕС.

"Это две разные сферы. Одна – политическая – в ней мы даем четкий дипломатический сигнал, что эти отношения плохие. Вторая – техническая сфера – каждое председательство берет на себя незавершенные документы предыдущего. Мы взяли список из 150 вопросов, которые не выполнила Венгрия, и будем над ним работать””, – объяснила она.

Напомним, Венгрия потеряла право на финансовую помощь от Европейского Союза на сумму около одного миллиарда евро за нарушение принципов верховенства права, поскольку не осуществила необходимые реформы до конца 2024 года.

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