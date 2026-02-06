- Дата публикации
Орбана обвиняют в подготовке дезинформационной кампании в TikTok
Лидер избирательной гонки в Венгрии считает, что партия Орбана достигла «нового уровня мерзости» из-за страха потерять власть.
Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр обвинил премьер-министра страны Виктора Орбана в проведении дезинформационной кампании в TikTok перед парламентскими выборами, которые состоятся 12 апреля.
Об этом он написал в своей заметке на платформе X.
По словам Мадьяра, национал-консервативная партия «Фидес», которую возглавляет венгерский премьер, в этой популярной среди молодежи соцсети прибегает ко лжи и дискредитации кандидатов от партии «Тиса», распространяя контент, который «серьезно нарушает личные права».
«Они делают именно то, что сделал в конце концов дисквалифицированный румынский кандидат во время последних сфальсифицированных президентских выборов в Румынии: с помощью России, в рамках централизованно скоординированной операции стоимостью миллиарды, они заваливают платформу тысячами видео, сгенерированных искусственным интеллектом», — написал Петер Мадьяр, намекнув на избирательную кампанию пророссийского румынского политика Келина Джорджеску, который был отстранен от участия в выборах из-за похожих злоупотреблений.
По словам оппозиционного политика, партия Орбана достигла «нового уровня мерзости» из-за страха потерять власть.
Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в Венгрии, правоцентристская партия «Тиса» имеет преимущество над партией «Фидес».
В то же время накануне президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку Орбана, назвав его «действительно сильным и влиятельным лидером с проверенным опытом достижения феноменальных результатов».
«Он неустанно борется за свою страну, которую любит, так же, как я Соединенные Штаты Америки», — написал Трамп в сообщении на Truth Social.
Напомним, ранее МИД Венгрии обвинил Украину в якобы открытом и агрессивном вмешательстве в венгерский избирательный процесс в пользу оппозиционной партии «Тиса».