Орбана "переиграли": в ЕС рассказали, как Украина получит деньги в обход блокады Венгрии

Несмотря на возможную задержку кредита, Украина не останется без поддержки ЕС

Реклама

Европейская комиссия обеспечит Украине доступ к финансовой поддержке даже если процедура окончательного утверждения кредита ЕС затянется.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, речь идет о масштабном кредите в размере 90 млрд евро, который, по его убеждению, будет принят.

Реклама

«Я хочу, чтобы этот кредит в 90 млрд евро был окончательно утвержден, и я убежден, что это произойдет. Вопрос не в том, случится ли это, а когда», — подчеркнул Барро.

Министр не исключил, что процесс может ускориться в зависимости от политической ситуации, в частности, результатов выборов в Венгрии. В то же время, он подчеркнул: даже в случае задержки Украина не останется без финансирования.

«Независимо от результата, я знаю, что Европейская комиссия сделает все необходимое, чтобы если до конца апреля процедура не будет завершена, Украина имела доступ к необходимым средствам», — пояснил он.

Поддержка Украины — это безопасность самого Евросоюза

Барро также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Европы будет продолжаться, ведь война оказывает непосредственное влияние на безопасность самого ЕС.

Реклама

«Сегодня на фронте решается и наша безопасность», — отметил французский дипломат.

Он добавил, что украинские силы сдерживают наступление российских войск и показывают положительную динамику на поле боя. По его словам, с начала года Украина отвоевывает больше территорий, чем Россия захватывает.

В то же время, как подчеркнул министр, Россия пытается компенсировать военные неудачи ударами по тыловым городам, жилым кварталам и энергетической инфраструктуре, в частности, во время праздничных дней.

В настоящее время Еврокомиссия завершает оценку финансовой стратегии Украины и готовит решение о механизме выплат на 2026 год.

Реклама

Как известно, решение о выделении 90 млрд евро помощи Украине на 2026-2027 годы было принято на саммите ЕС в 2025-м.

Первую выплату по беспроцентному кредиту ЕС на 90 млрд евро Украина должна была получить уже в начале апреля.

