Орбана спросили, считает ли он Россию агрессором: что ответил венгерский "друг Путина"

Кроме того, Орбан назвал ошибкой, что в феврале 2022 года Запад начал помогать Украине.

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уклончиво ответил, считает ли Россию агрессором.

Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

На вопрос, считает ли он Россией агрессором, Орбан ответил уклончиво: "Это (признание РФ агрессором – Ред.) официальная позиция Евросоюза. Я там веду себя лояльно".

На уточняющий вопрос, лично ли он относится к этому иначе, Орбан продолжил "выливать", очевидно, чтобы не обидеть своего "друга" Путина.

"Хм... Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о "российской агрессии", – заявил венгерский премьер.

Помощь Украине назвал ошибкой

Орбан назвал ошибкой, что в феврале 2022 года Запад начал помогать Украине.

"Потому что мы совершили большую ошибку в феврале 2022 года. Надо было немедленно изолировать конфликт, заставить прекратить огонь и начать переговоры. С самого начала было ясно, что украинская победа невозможна, если мы не начнем тотальную войну. Это не был вариант. Мы можем помочь Украине только прекращением огня и миром", – сказал он.

Отношение к санкциям

"Мы никогда не рассматривали санкции как соответствующее средство для прекращения войны. Но тогда Джо Байден сказал: "Путин должен потерпеть поражение. Запад хочет использовать агрессию России против Украины, чтобы ослабить страну и оттолкнуть ее обратно. Россию следует поставить на колени и отказаться от своих военных целей в Украине". Это просто не сработало", – говорит венгерский премьер.

Раскритиковал ЕС

Орбан упрекнул, что ЕС говорит о том, что является глобальным игроком, даже не может контролировать развитие событий "в собственной окраине", намекая на Украину.

"Мы не смогли ни предотвратить войну между Россией и Украиной, ни интегрировать Западные Балканы. Ни один глобальный игрок так не ведет себя. Совместная внешняя политика была бы реалистичной только при условии сильного политического лидерства Германии и Франции, а остальные присоединились бы к ним. Но это не так", — говорит венгерский премьер.

Ранее Виктор Орбан сделал заявление об угрозе Украины для ЕС и призвал отменить санкции в отношении РФ.

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