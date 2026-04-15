Орбана вызывают на неформальный саммит ЕС из-за связей с Россией

Саммит ЕС на Кипре может стать последней возможностью обсудить скандал с действующим премьером Венгрии в кругу лидеров блока.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Виктор Орбан

Виктор Орбан / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который вскоре уйдет в отставку после поражения его партии на парламентских выборах, получил приглашение на неформальный саммит ЕС на Кипре 23-24 апреля. Отдельной темой этой встречи может стать скандал вокруг переговоров венгерского и российского правительств.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

В повестке дня неформальной встречи глав государств и правительств ЕС три темы: геополитическая ситуация в мире, конфликт на Ближнем Востоке и семилетний совместный бюджет ЕС

Предполагается, что вечером 23 апреля лидеры выслушают президента Украины Владимира Зеленского относительно российского вторжения. В приглашении не уточняется, будет ли это личная встреча или видеосвязь — оба формата уже практиковались ранее.

Как отмечает издание, кроме официальной повестки дня, на саммите может возникнуть и другая тема — скандал вокруг переговоров венгерского и российского правительств.

Следующий официальный саммит ЕС запланирован на 18 июня — к этому времени Орбан уже должен уйти в отставку из-за проигрыша на выборах.

Поэтому саммит на Кипре в апреле может стать последней возможностью обсудить скандал с действующим премьером Венгрии в кругу лидеров блока.

На прошлой неделе главный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что записи и информация, обнародованные об этих переговорах, «подчеркивают тревожную возможность того, что правительство государства-члена» действовало в сговоре с Россией.

«Активно действовали против интересов и безопасности ЕС и всех его граждан», — так в Еврокомиссии описали действия венгерской стороны.

Она пообещала, что фон дер Ляйен поднимет этот вопрос перед лидерами стран-членов.

Во вторник представитель Еврокомиссии подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на уровне лидеров, хотя не уточнил, произойдет ли это на неформальном саммите ЕС.

«Правительство соответствующего государства-члена должно срочно предоставить объяснения», — добавила Пинью.

Напомним, новое правительство Венгрии планирует присоединиться к Европейской прокуратуре, чтобы расследовать коррупционные схемы времен Орбана.

