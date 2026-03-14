Орбану доложили о "результатах" венгерской миссии по нефтепроводу "Дружба"

Заместитель министра энергетики Венгрии Габор Чапек, который возглавлял самовольную делегацию для проверки состояния нефтепровода «Дружба» на территории Украины, доложил главе венгерского правительства Виктору Орбану о результатах своей миссии.

Видео его разговора с шефом опубликовано на официальной Facebook-странице Виктора Орбана.

Чапек рассказал, что к нефтепроводу «Дружба» венгерских «проверяющих» не допустили, чтобы оценить его состояние, однако они получили «новую информацию».

Он отметил, что представительница Венгрии была на встрече с «Нафтогазом» и Министерством иностранных дел Украины, где представителям иностранных дипломатических миссий из 31 страны показали фото и видео состояния инфраструктуры нефтепровода «Дружба» после российских обстрелов.

«Они думают, что мы ничего не видим, но по результатам сегодняшних экспертных консультаций мы будем знать гораздо больше о состоянии нефтепровода», — глубокомысленно подчеркнул Чапек.

При этом глава венгерской делегации отметил, что этой ночью ему было «немного сложнее» из-за массированной воздушной атаки на Украину. Он почему-то добавил, что Украина выпустила более 500 ракет ПВО, забыв вспомнить сколько воздушных целей запустило государство-агрессор Россия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвалил своего подчиненного за то, что он и его делегация якобы «заставили украинцев шевелиться».

Ранее сообщалось, что венгерская делегация, которая самовольно приехала в Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба», должна была состоять из пяти человек. Однако один из ее членов, имеющий украинский паспорт, не решился пересечь границу с Украиной из-за страха перед мобилизацией.

Напомним, ранее сообщалось, что венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком приехала в Киев. Они хотят договориться о проверке нефтепровода «Дружба», так как считают, что Украина остановила поставки нефти из-за политики.

Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии, которые прибыли в Киев. По словам главы государства, Министерство иностранных дел определило этот визит как частную поездку.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерское посольство в Киеве направило официальную дипломатическую ноту о приезде представителей во главе с заместителем министра энергетики Габором Чапеком и попросило о встрече с министром энергетики Украины.

В ответ на венгерский запрос Министерство иностранных дел Украины направило встречную ноту. В документе четко указано, что предложенные Будапештом сроки визита неприемлемы для украинской стороны.

Несмотря на самовольный приезд венгерской делегации, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал ей задание организовать встречу с украинскими чиновниками и добиться совместного осмотра места повреждения нефтепровода «Дружба».