Орбану доложили о "результатах" венгерской миссии по нефтепроводу "Дружба"
Глава венгерской делегации рассказал, что к нефтепроводу «Дружба» самопровозглашенных «проверяющих» не допустили, но они получили «новую информацию».
Заместитель министра энергетики Венгрии Габор Чапек, который возглавлял самовольную делегацию для проверки состояния нефтепровода «Дружба» на территории Украины, доложил главе венгерского правительства Виктору Орбану о результатах своей миссии.
Видео его разговора с шефом опубликовано на официальной Facebook-странице Виктора Орбана.
Чапек рассказал, что к нефтепроводу «Дружба» венгерских «проверяющих» не допустили, чтобы оценить его состояние, однако они получили «новую информацию».
Он отметил, что представительница Венгрии была на встрече с «Нафтогазом» и Министерством иностранных дел Украины, где представителям иностранных дипломатических миссий из 31 страны показали фото и видео состояния инфраструктуры нефтепровода «Дружба» после российских обстрелов.
«Они думают, что мы ничего не видим, но по результатам сегодняшних экспертных консультаций мы будем знать гораздо больше о состоянии нефтепровода», — глубокомысленно подчеркнул Чапек.
При этом глава венгерской делегации отметил, что этой ночью ему было «немного сложнее» из-за массированной воздушной атаки на Украину. Он почему-то добавил, что Украина выпустила более 500 ракет ПВО, забыв вспомнить сколько воздушных целей запустило государство-агрессор Россия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похвалил своего подчиненного за то, что он и его делегация якобы «заставили украинцев шевелиться».
Ранее сообщалось, что венгерская делегация, которая самовольно приехала в Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба», должна была состоять из пяти человек. Однако один из ее членов, имеющий украинский паспорт, не решился пересечь границу с Украиной из-за страха перед мобилизацией.
Визит венгерской делегации в Украину — что известно
Напомним, ранее сообщалось, что венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком приехала в Киев. Они хотят договориться о проверке нефтепровода «Дружба», так как считают, что Украина остановила поставки нефти из-за политики.
Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил проведение официальных переговоров с представителями Венгрии, которые прибыли в Киев. По словам главы государства, Министерство иностранных дел определило этот визит как частную поездку.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерское посольство в Киеве направило официальную дипломатическую ноту о приезде представителей во главе с заместителем министра энергетики Габором Чапеком и попросило о встрече с министром энергетики Украины.
В ответ на венгерский запрос Министерство иностранных дел Украины направило встречную ноту. В документе четко указано, что предложенные Будапештом сроки визита неприемлемы для украинской стороны.
Несмотря на самовольный приезд венгерской делегации, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал ей задание организовать встречу с украинскими чиновниками и добиться совместного осмотра места повреждения нефтепровода «Дружба».