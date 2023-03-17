Ордер на арест Путина: президент Сербии увидел признаки начала Третьей мировой войны

Сербский лидер подчеркнул, что позиция его страны должна состоять в том, чтобы не участвовать в "чужих конфликтах".

Президент Сербии Александар Вучич, узнав о решении Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с преступлениями в Украине, заявил об эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне.

Об этом сообщает сербское издание Telegraf.

Сообщение об ордере на арест Путина Вучич получил на телефон во время своей поездки по разным регионам страны. Комментарий по этому поводу он произнес в речи перед жителями Сремской Митровицы на севере Сербии.

“Мир скатывается к дополнительной эскалации конфликта. Оба [Россия и Запад] будут играть на все или ничего. Запад хочет оказывать дополнительное давление на всех, кто не был наиболее категоричен против РФ. Я отдаю себе отчет в ситуации, с которой мы столкнемся... Мы недалеко от начала Третьей мировой войны”, — заявил сербский лидер.

Вучич при этом подчеркнул, что позиция его страны должна состоять в том, чтобы избегать участия в "чужих конфликтах".

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“Моя работа состоит в том, чтобы быть бессердечным, если это необходимо, чтобы защитить наших детей, это моя работа, и я буду придерживаться этой работы. В истории мы имеем множество примеров безответственного поведения. Мы всегда были эмоциональны. Все изменилось 24 февраля прошлого года, а сегодня снова перевернулось с ног на голову. Они [Россия и Запад] будут играть, пока не будут уничтожены. Для нас единственное спасение – ни в чем не участвовать”, — заявил он.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за совершение военного преступления – незаконную депортацию украинских детей. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ордер Гаагского суда на арест Путина имеет реальную перспективу.

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