Орел или решка: выборы мэра закончились подбрасыванием монеты

Подбрасывание монеты решило, кто станет мэром города Монро, Северная Каролина, США.

Об этом сообщает Fox News.

Два главных кандидата Роберт Бернс и Боб Яначек сравнялись после подсчета всех бюллетеней. Они получили по 970 голосов каждый.

На заседании избирательной комиссии округа Юнион Яначек и Бернс отказались от своего права добиваться пересчета голосов. Закон штата говорит, что результат в ничью определяется жребием.

При подбрасывании монеты Яначек назвал "орел", но монета, подброшенная представителем избирательной комиссии, выпала "решкой". Мэром города стал Роберт Бернс. Двое мужчин пожали друг другу руки и обнялись.

"Пока это был ошеломляющий забег, и теперь все в руках Бога", — сказал Бернс в видео в социальных сетях за несколько минут до подбрасывания монеты.

Яначек после голосования опубликовал видео, в котором просил своих поклонников не разочаровываться из-за результатов.

"Мы не проиграли выборы. Мы проиграли при подбрасывании монеты", — сказал он.

Напомним, президентом Аргентины стал эксцентричный политик Хавьер Милей. Почему его сравнивают с Трампом и как он называл Путина.

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