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"Орешник" или комета: в небе над Казахстаном заметили странные светящиеся объекты (видео)
Пользователи пишут об «Орешнике», салюте и комете в небе над Казахстаном, но объяснение Минобороны страны отличается от этих утверждений.
В небе над Казахстаном вечером 5 июня местные жители заметили светящиеся объекты. В российских пабликах распространят фейк о ракете «Орешник».
Об этом сообщает Минобороны Казахстана в Telegram.
Там опровергли сообщения о ракете и подчеркнули, что факты нарушения воздушного пространства Казахстана зафиксированы не были. Угроз для населения нет.
В Минобороны предположили, что светящиеся в небе остатки обломков космического аппарата.
«Это явление похоже на остатки обломков входящих в атмосферу космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности», — пояснили в Минобороны.
Там добавили, что гражданам страны нужно сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают такое явление.
Напомним, ранее эксперты отмечали, что угрозы РФ Киеву ракетой «Орешник» являются попыткой запугать и вызваны страхом самой Москвы.
Ранее речь шла о первом ударе по российской баллистической ракете «Орешник». Его страна-агрессорка осуществила 21 ноября 2024 года, ударив по Днепру. Тогда не было существенных разрушений, ведь ракета была без взрывчатки. Через три месяца после первой атаки россияне запустили второй «Орешник» 6 февраля 2025 года. Тогда он мог быть направлен на столицу, но «не долетел».