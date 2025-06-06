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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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"Орешник" или комета: в небе над Казахстаном заметили странные светящиеся объекты (видео)

Пользователи пишут об «Орешнике», салюте и комете в небе над Казахстаном, но объяснение Минобороны страны отличается от этих утверждений.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Орешник" или комета: в небе над Казахстаном заметили странные светящиеся объекты (видео)

В небе над Казахстаном заметили странные объекты

В небе над Казахстаном вечером 5 июня местные жители заметили светящиеся объекты. В российских пабликах распространят фейк о ракете «Орешник».

Об этом сообщает Минобороны Казахстана в Telegram.

Там опровергли сообщения о ракете и подчеркнули, что факты нарушения воздушного пространства Казахстана зафиксированы не были. Угроз для населения нет.

В Минобороны предположили, что светящиеся в небе остатки обломков космического аппарата.

«Это явление похоже на остатки обломков входящих в атмосферу космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности», — пояснили в Минобороны.

Там добавили, что гражданам страны нужно сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают такое явление.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что угрозы РФ Киеву ракетой «Орешник» являются попыткой запугать и вызваны страхом самой Москвы.

Ранее речь шла о первом ударе по российской баллистической ракете «Орешник». Его страна-агрессорка осуществила 21 ноября 2024 года, ударив по Днепру. Тогда не было существенных разрушений, ведь ракета была без взрывчатки. Через три месяца после первой атаки россияне запустили второй «Орешник» 6 февраля 2025 года. Тогда он мог быть направлен на столицу, но «не долетел».

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