Глава Министерства иностранных дел Беларуси сделал заявление о размещении новых ракетных систем на территории страны. По его словам, «Орешник» был размещен для того, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.

Об этом сообщают РосСМИ.

Представитель МИД подчеркнул, что этот шаг сугубо вынужденный и оборонительный:

«Это не гонка вооружений и не конфронтация. Размещение „Орешника“ в Белоруссии не означает бездумную гонку вооружений, это чисто оборонный подход», — заявил глава МИД.

Официальный Минск, являющийся тесным союзником России и активно поддерживающий ее агрессию против Украины, заявляя о размещении новых систем, фактически продолжает нагнетать напряжение в регионе, несмотря на заявления об «оборонном подходе».

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова выступил с громкими угрозами в адрес Украины, призвав президента Владимира Зеленского «успокоиться» и согласиться на переговоры.

Ссылаясь на слова российского журналиста о возможных ударах по Кремлю, Лукашенко ответил прямой угрозой: «А если Кремль ударит по Банковой, что останется там?».

Диктатор намекнул, что на столе якобы есть «хорошие предложения» по Украине, которые даже были одобрены американцами и Дональдом Трампом. Лукашенко предупредил, что если Киев не примет эти условия, он «теряет всю Украину», ссылаясь на то, что россияне «практически захватили большие населенные пункты» и российскую армию дальше «трудно будет остановить».

В завершение Лукашенко призвал руководителей «трех славянских государств» сесть и договориться об окончании войны.