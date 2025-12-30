"Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси: заявления России и РБ

Ракетный комплекс «Орешник», вероятно расположенный в Беларуси / © скриншот с видео

Согласно заявлениям России и Беларуси, мобильный наземный ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на белорусской территории.

Об этом свидетельствуют сообщения Министерств обороны России и Беларуси.

Минобороны РФ 30 декабря обнародовало видео с торжественного старта боевого дежурства российского подразделения, оснащенного ракетным комплексом «Орешник».

В сообщении не указывается, где именно размещен этот комплекс, а также не раскрывается численность военнослужащих, которые обеспечивают его функционирование. В то же время отмечается, что «специалисты боевых расчетов пуска, связи, защиты и энергоснабжения, а также механики-водители подразделений ракетного комплекса» прошли соответствующую переподготовку перед заступанием на боевое дежурство.

«В республике Беларусь заранее созданы все условия для боевого дежурства и проживания российских военнослужащих. Личный состав подразделения осваивает новые районы боевого патрулирования», — добавили в Минобороны РФ.

Похожую информацию опубликовало и Министерство обороны Беларуси. Там дополнительно отметили, что комплекс «способен достигать целей на расстоянии до 5000 километров, может быть вооружен как обычными, так и специальными боеголовками и может быть запущен из любой точки маршрута боевого патрулирования».

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще 18 декабря заявлял, что «Орешник» уже размещен на территории его страны и с 17 декабря заступил на боевое дежурство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обладает точными координатами размещения ракет «Орешник» в Беларуси и уже передал эти данные западным союзникам для оценки угрозы.