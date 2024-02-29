Организация "Репортеры без границ" осудила задержание украинского журналиста в Польше

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" приговорила к задержанию украинских журналистов в Польше во время съемок ситуации на границе.

Об этом говорится в сообщении организации в сети X.

Организация напомнила, что два украинских журналиста были задержаны полицией Польши вблизи белорусской границы.

"Двое журналистов украинского СМИ "Украинская правда" были вчера на несколько часов задержаны полицией Польши во время работы вблизи белорусской границы. Их оборудование обыскали и изъяли на несколько часов. "Репортеры без границ" осуждают препятствование их работе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что известного украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача вместе с оператором задержали польские правоохранители у польско-белорусской границы.

Позже польская полиция заявила, что "не задерживала журналиста из Украины".

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