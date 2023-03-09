Организовала масштабный автопробег в поддержку войны: в Германии будут судить уроженку Днепра

В Германии будут судить россиянку, которая организовала самый большой автопробег в поддержку государства-агрессора. За совершенное ей грозит до трех лет за решеткой.

В немецком городе Кельн будут судить россиянку Елену Колбасникову. Ее обвиняют в пропаганде войны из-за публичного одобрения российской агрессии против Украины.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Сама Елена Колбасникова является уроженкой Днепра и одновременно одним из лидеров пророссийских протестов в Германии. В этой связи женщина сотрудничает с местными правоэкстремистскими политиками. Вместе с бывшим членом антимигрантской партии "ProNRW" Маркусом Байзихтом она выступила перед участниками автопробега, посвященного очередной годовщине со дня капитуляции нацистской Германии 8 мая 2022 года. Тогда более тысячи активистов собрались в автомобилях с российскими и советскими флагами у одного из озер, чтобы проехать к советскому памятнику в Кельне.

Колбасникова заявила на митинге, мол, "Россия не агрессор, Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине". По свидетельству прокуратуры, таким образом, россиянка одобрила преступления РФ в Украине. Согласно международному праву, ведение агрессивной войны является преступлением, и одобряющий ее рискует провести три года тюрьмы. Однако самым вероятным наказанием является штраф.

Сама Колбасникова называет себя жертвой, которая "пострадала" из-за "борьбы за мир и правду". Следует отметить, что суд в Кельне может быть не последним для активистки. Газета Kölner Stadt-Anzeiger в январе писала, что в отношении Колбасниковой ведется расследование по призыву к вербовке в отряды ЧВК "Вагнер".

Напомним, многодетная мать из России заявила, что отправит на гибель в войне против Украины своих четырех сыновей "ради родины". Женщина, употребляя водку, рассказывала о "величии России" и о том, что "немцы до сих пор на коленях просят у РФ прощения".

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