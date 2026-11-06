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Категория
Мир
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"Органы отказывали один за другим": женщина умерла после употребления грибов, которые каждый год собирают украинцы

Грибы, собираемые весной в украинских лесах, оказались в центре внимания после трагедии во Франции.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Сушеные грибы

Сушеные грибы / © Pixabay

Во Франции срочно отзывают партии сушеных морщин бренда ChampiBon из-за смерти 27-летней женщины в Монпелье. Через несколько часов после употребления грибов ей стало плохо, а на следующий день она скончалась.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Франции, передает The Connexion.

Смерть женщины после употребления грибов: что известно о случае в Монпелье

По данным министерства, 27-летняя женщина, которую французские СМИ называют Мари-Лу, 2 ноября употребила сушеные морщинки бренда ChampiBon. У нее не было хронических или других сопутствующих заболеваний.

«Мари-Лу 2 ноября имела тяжелые желудочно-кишечные симптомы через несколько часов после употребления сушеных морщин», — отметили в ведомстве.

После ухудшения самочувствия женщина обратилась в региональный центр контроля отравлений. Оттуда ее направили в больницу в Монпелье, где медики стали оказывать помощь.

«Несмотря на скорую оказание медицинской помощи, на следующий день она умерла», — сообщили в министерстве.

Сестра погибшей в Instagram рассказала, что Мари-Лу готовила любимое блюдо — курицу с морщинами. По ее словам, после употребления грибов у женщины началась очень тяжелая реакция.

«Она умерла через несколько часов после употребления грибов, купленных в магазине и приготовленных в ее любимом блюде», — написала сестра.

Она также отметила, что у женщины возникла очень редкая реакция, и ее органы отказывали один за другим.

Какие сушеные морщины ChampiBon отзывают во Франции

После инцидента французский государственный сервис RappelConso объявил об отзыве двух продуктов бренда ChampiBon. Речь идет о сушеных морщинах в упаковках по 60 и 400 граммов, которые продавались в сетях B&M и Promocash.

Оба продукта имеют срок годности до 1 декабря 2029 года. Отзыв 60-граммовых упаковок касается всех партий, а 400-граммовых — партии №262306.

В сообщении об отзыве указано, что продукция может быть загрязнена веществом, способным вызвать пищевое отравление. Среди возможных симптомов диарея и рвота, которые могут возникнуть в течение нескольких часов после употребления грибов.

«Эта партия сушеных морщин может быть связана с появлением неблагоприятных симптомов, таких как диарея и/или рвота в течение нескольких часов после употребления, что в редких случаях может привести к тяжелому обезвоживанию», — говорится в сообщении RappelConso.

В сообщении RappelConso потребителям, купившим отозванную продукцию, советуют не употреблять ее. Грибы можно выбросить или вернуть к месту приобретения для получения компенсации. 400-граммовые упаковки, проданные через Promocash, должны быть уничтожены.

Прокуратура Монпелье приступила к расследованию обстоятельств смерти женщины. Назначено вскрытие, а токсикологическая экспертиза продолжается.

«Расследование продолжается, и специализированная токсикологическая лаборатория должна провести тщательный анализ, чтобы подтвердить причины смерти», — говорится в сообщении прокуратуры.

Окончательная причина смерти пока не установлена. Правоохранители проверяют, связана ли она с употреблением сушеных морщин.

Морщины в Украине: что нужно знать о сборе и приготовлении весенних грибов

Морщины — одни из самых известных весенних грибов в Украине. Их сезон обычно начинается в марте и длится до мая в зависимости от погоды и региона. Украинские грибники ищут их в лиственных и смешанных лесах, на опушках, полянах и других хорошо прогретых участках.

Эти грибы ценят за насыщенный вкус и необычную ячеистую шляпку. В украинской кухне морщины жарят с луком, тушат в сметане, добавляют в супы, соусы и разнообразные гарниры. Они также считаются сезонным деликатесом, появляющимся на столах весной.

Несмотря на то, что морщины считают условно съедобными грибами, во время их сбора и приготовления требуется осторожность. По информации Минздрава Украины, к условно съедобным относятся, в частности, морщины и строчки. Важно не путать эти грибы, ведь среди строчек есть ядовитые виды.

Госпродслужба советует не собирать незнакомые грибы, не покупать дикорастущую продукцию на стихийных рынках и не употреблять грибы сырыми или недостаточно термически обработанными.

Напомним, ранее мы сообщали о других случаях отравлений. В частности, во Львовской области годовалая девочка попала в реанимацию после того, как отведала дикорастущие грибы на собственном дворе. Ребенка госпитализировали в больницу Дрогобыча, где ему оказали необходимую помощь.

Также в Одессе женщина заболела ботулизмом после того, как приобрела из рук домашнюю кровянку на стихийном рынке. Ее госпитализировали, а затем врачи ввели пациентке противоботулиническую сыворотку.

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