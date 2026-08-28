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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Ормуз больше не парализован: нефтяной экспорт из Персидского залива резко пошел вверх

Пока потоки сырой нефти составляют 6–8 млн баррелей в сутки, что сдерживает мировые цены.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

Страны Персидского залива увеличивают экспорт через Ормузский пролив, несмотря на угрозу новых атак со стороны Ирана.

Об этом пишет Bloomberg.

Нынешние объемы перевозок составляют примерно половину довоенного уровня. В июле они сократились после атак Ирана на супертанкеры, из-за которых было сорвано временное прекращение огня, а прохождение проливом снова стало опасным.

Точные оценки объемов различаются, поскольку часть танкеров проходит через Ормузский пролив с выключенными транспондерами. В то же время ситуация с безопасностью остается нестабильной: в понедельник вблизи пролива были поражены два грузовых судна.

Увеличивать экспорт странам региона помогают челночные рейсы. Часть танкеров загружает нефть в Персидском заливе, перевозит ее через Ормузский пролив, а затем передает груз другим судам, владельцы которых не готовы рисковать и заходить в опасный пролив.

Все крупные производители региона, за исключением Ирана, уже предлагают покупателям получать нефть за пределами Ормузского пролива.

В то же время судовладельцам соглашаться на рискованные рейсы побуждают рекордные за всю историю доходы на рынке супертанкеров.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман договорились о распределении Ормузского пролива и доходов от его использования.

Мы ранее информировали, что госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил союзникам Вашингтона, что «в настоящее время» Соединенные Штаты не планируют наносить новые удары по Ирану.

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