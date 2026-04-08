Ормузский пролив откроют, но не даром: деньги получит не только Иран

Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

Прекращение огня между США и Ираном сроком на две недели откроет Ормузский пролив. Это позволит Ирану и Оману взимать плату за проход судов.

Об этом на условиях анонимности сообщил региональный чиновник, пишет AP News.

"Иран использует собранные средства на реконструкцию", - отметил он.

Реклама

Пока неизвестно, куда их направит Оман.

Как известно, Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировой нефти и газа. Она расположена в территориальных водах как Омана, так и Ирана. Этот проход считается международным водным путём. Ранее за проход судов не взималось жалованье.

Ранее мы писали, что Иран требует международного признания своего контроля над Ормузским проливом. Страна хочет ввести плату за проход судов и использовать это как экономический и политический рычаг. Предварительно несколько десятков судов уже заплатили за «безопасный проход», и по меньшей мере для двух из них суммы платежей составили около 2 миллионов долларов.