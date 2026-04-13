Ормузский пролив под блокадой США: Трамп заявил о масштабных потерях иранского флота

Блокада Ормузского пролива / © Associated Press

США начали анонсированную президентом Дональдом Трампом блокаду Ормузского пролива.

Об этом сообщают международные источники, в частности CNN.

Источники отмечают, что операция сопровождается резкой эскалацией заявлений со стороны Вашингтона.

Между тем, Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы Ирана фактически «уничтожены» в результате американских действий. По его словам, речь идет о 158 иранских кораблях, якобы «лежащих на дне моря».

В своем заявлении Трамп также выступил с жестким предупреждением о дальнейших действиях в зоне блокады.

«Предупреждение: если любой из этих катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с помощью той же системы уничтожения, которую мы используем против торговцев наркотиками на лодках в море. Это быстро и жестоко», — заявил он.

Отдельно американский президент добавил, что США, по его данным, «остановили 98,2% наркотиков», попадающих в страну морским путем.

Официального подтверждения приведенных цифр по поводу потерь иранского флота пока нет.

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к президенту Ирана с призывом обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.