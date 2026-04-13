Ормузский пролив под блокадой США: Трамп заявил о масштабных потерях иранского флота
США начали блокаду Ормузского пролива. Трамп выступил с резкими заявлениями по поводу Ирана и ситуации в регионе.
США начали анонсированную президентом Дональдом Трампом блокаду Ормузского пролива.
Об этом сообщают международные источники, в частности CNN.
Источники отмечают, что операция сопровождается резкой эскалацией заявлений со стороны Вашингтона.
Между тем, Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы Ирана фактически «уничтожены» в результате американских действий. По его словам, речь идет о 158 иранских кораблях, якобы «лежащих на дне моря».
В своем заявлении Трамп также выступил с жестким предупреждением о дальнейших действиях в зоне блокады.
«Предупреждение: если любой из этих катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с помощью той же системы уничтожения, которую мы используем против торговцев наркотиками на лодках в море. Это быстро и жестоко», — заявил он.
Отдельно американский президент добавил, что США, по его данным, «остановили 98,2% наркотиков», попадающих в страну морским путем.
Официального подтверждения приведенных цифр по поводу потерь иранского флота пока нет.
Что известно об обострении вокруг Ормузского пролива
Президент США Трамп также заявил о проверке судов и операции против мин после переговоров с Ираном.
Тем временем украинский эксперт Игорь Семиволос говорит, что после провала переговоров в Исламабаде у Трампа нет «хороших» вариантов по Ирану.
Добавим, что в состав американской делегации во время переговоров вошли специальный посланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
На днях президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к президенту Ирана с призывом обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.