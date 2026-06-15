Ормузский пролив снова открывается для танкеров: что сказал Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные танкеры начали возобновлять движение через Ормузский пролив.

Об этом президент США написал в социальных сетях.

По его словам, корабли, многие из которых загружены нефтью, уже выходят из пролива и движутся по безопасному маршруту.

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"Корабли, многие из которых загружены нефтью, начинают выходить из Ормузского пролива", - заявил Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. / © Фото из открытых источников

Американский президент отметил, что суда следуют так называемым южным "шоссе", которое он назвал "абсолютно безопасным, надежным и чистым".

Иран и США заключили мирное соглашение: последние новости

Ранее США и Иран объявили о договоренности по мирному соглашению, которое должно предусматривать немедленное прекращение боевых действий, в частности в Ливане. Посредником в переговорах выступил Пакистан при поддержке Катара, Саудовской Аравии и Турции.

По предварительным договоренностям официальное подписание документа запланировано на 19 июня в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что после этого должна быть снята морская блокада Ирана и восстановлено свободное судоходство через Ормузский пролив. Тегеран также подтвердил достижение договоренности.

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Трамп особо подчеркнул, что новое соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие.

На фоне новостей о мирном соглашении цены на нефть 15 июня упали до минимума за последние три месяца. Рынок отреагировал, в частности, на ожидаемое возобновление судоходства через стратегический Ормузский пролив, который является одним из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти.

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