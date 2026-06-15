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Ормузский пролив снова открывается для танкеров: что сказал Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что корабли с нефтью начали выходить из Ормузского пролива и двигаются по безопасному южному маршруту.
Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные танкеры начали возобновлять движение через Ормузский пролив.
Об этом президент США написал в социальных сетях.
По его словам, корабли, многие из которых загружены нефтью, уже выходят из пролива и движутся по безопасному маршруту.
"Корабли, многие из которых загружены нефтью, начинают выходить из Ормузского пролива", - заявил Трамп.
Американский президент отметил, что суда следуют так называемым южным "шоссе", которое он назвал "абсолютно безопасным, надежным и чистым".
Иран и США заключили мирное соглашение: последние новости
Ранее США и Иран объявили о договоренности по мирному соглашению, которое должно предусматривать немедленное прекращение боевых действий, в частности в Ливане. Посредником в переговорах выступил Пакистан при поддержке Катара, Саудовской Аравии и Турции.
По предварительным договоренностям официальное подписание документа запланировано на 19 июня в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что после этого должна быть снята морская блокада Ирана и восстановлено свободное судоходство через Ормузский пролив. Тегеран также подтвердил достижение договоренности.
Трамп особо подчеркнул, что новое соглашение не позволит Ирану получить ядерное оружие.
На фоне новостей о мирном соглашении цены на нефть 15 июня упали до минимума за последние три месяца. Рынок отреагировал, в частности, на ожидаемое возобновление судоходства через стратегический Ормузский пролив, который является одним из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти.