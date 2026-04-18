Ормузский пролив снова заблокирован: Иран открыл огонь по судам

Иранские военные сегодня утром заявили, что возобновили «строгий контроль» над Ормузским проливом только через день после объявления водного пути «полностью открытым».

Об этом пишет Reuters.

Некоторые торговые суда получили радиосообщение от ВМС Ирана о том, что никаким судам не разрешено проходить по водному пути. Известно, что после этого заявления по меньшей мере два судна попали под огонь, пытаясь пройти.

Тегеран заявил, что это ответ на продление блокады иранских портов США, назвав это нарушением соглашения о прекращении огня. Верховный лидер Моджтаба Хаменеи заявил, что военно-морские силы Ирана готовы нанести «новые горькие поражения» своим врагам.

Это изменение произошло через день после того, как министр иностранных дел Ирана объявил об открытии пролива, а между Израилем и Ливаном было объявлено 10-дневное перемирие.

Прекращение войны Израиля с «Хезболлой» было ключевым требованием иранских переговорщиков, ранее обвинявших Израиль в нарушении прошлогоднего прекращения огня ударами по Ливану. Израиль заявлял, что это соглашение не распространяется на Ливан.

Длительный конфликт по проливу грозит углубить энергетический кризис, охватывающий мировую экономику, после того, как в пятницу цены на нефть снова начали падать в надежде, что США и Иран приближаются к соглашению.

Приблизительно пятая часть мирового экспорта нефти проходит через пролив, и дальнейшие ограничения сократят и без того ограниченные предложения, что приведет к повторному росту цен.

Ранее морские трекеры зафиксировали конвой из восьми танкеров, проходивших по узкому проходу, что стало первым большим перемещением судов с начала войны США и Израиля против Ирана семь недель назад.