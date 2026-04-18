Ормузский пролив снова закрыли: подробности

Ормузский пролив. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Иран объявил, что контроль над Ормузским проливом «вернулся в прежнее состояние» из-за длительной блокады США иранских портов.

Об этом говорится в заявлении КСИР, сообщает Al Jazeera.

В заявлении военных Хатам Аль-Анбия назвали блокировку Штатов «актом пиратства и морского хищения».

«По этой причине контроль над Ормузским проливом вернулся в прежнее состояние. Этот стратегический водный путь теперь находится под жестким управлением и контролем вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока Америка не восстановит «полную свободу» судоходства для следующих из Ирана и обратно судов, статус пролива будет в дальнейшем «оставаться под жестким контролем и в прежнем состоянии».

В то же время иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщает: это означает, что ключевой судоходный путь «опять закрыт, и для прохождения требуется разрешение Ирана».

Заметим, что Тегеран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива вскоре после начала операции США «Эпическая ярость» 28 февраля.

Открытие Ормузского пролива

Лишь вчера, 17 апреля, министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Причиной такого решения он назвал соглашение о прекращении огня в Ливане.

Президент США Дональд Трамп поздравил решение Тегерана и поблагодарил за открытие пролива. Впрочем, в своем сообщении он назвал ее по-ирански.

Кроме того, после разблокирования Ормузского пролива он объявил о кардинальных изменениях в восприятии Штатов на мировой арене. Мол, Америка лишилась статуса посмешище и стала самой «горячей» страной.