Оружие или российская ИПСО: эксперт рассказал о реальных мощностях ракеты "Орешник"

Россия пока нет серийного производства ракет «Орешник» / © ТСН.ua

Громкие заявления России о якобы серийном производстве новейшей ракетной системы «Орешник» пока не соответствуют действительности. Речь идет лишь об опытных и предсерийных образцах, которые Москва использует для психологического давления и ИПСО-операций. Хотя даже небольшие партии такого оружия могли бы представлять угрозу, ее реальные тактико-технические возможности ограничены.

Об этом рассказал директор программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук. в эфире телеканала "КИЕВ24".

Признаки отсутствия серийного производства

По словам Лакийчука, большая шумиха вокруг «Орешника» появилась еще в позапрошлом году. Однако, судя по тому, что тогда фиксировались только опытная эксплуатация и учебно-боевые пуски , это свидетельствует об одном: Россия не готова к серийному производству.

"Сначала ракета, ракетный комплекс, он разрабатывается, настраивается, и когда он уже готов, то настраиваются производственные мощности для серийного производства", - пояснил эксперт.

Он выразил большое сомнение в существовании в России мощных линий для производства «Орешников». Лакийчук также иронически упомянул, что в информационном поле эта ракета, похоже, осталась только в памяти одного политика:

«Один Лукашенко только помнит об «Орешнике» и говорит, что в России есть один единственный «Орешник“, который он нам отдаст, мы его посадим, будет расти.»

Насколько реальна угроза

Даже при отсутствии полноценного серийного производства некоторые опытные или предсерийные изделия представляют опасность для Украины, поскольку могут быть применены по нашей территории. Однако эксперт классифицирует такое оружие как «вундер-вафли» — системы, которыми враг прежде всего пытается испугать, но имеющие ограниченные реальные возможности.

В то же время Павел Лакийчук отметил одну критическую опасность. Он подчеркнул, что если эта ракета предназначена для переноса ядерных зарядов, то ее потенциальное применение может стать катастрофой глобального масштаба.

«Если она [ракета „Орешник“ — ред.] будет применена, не дай Бог, с ядерными боеголовками, по Украине, в частности, это будет катастрофа, это будет беда», — подчеркнул Лакийчук, отметив, что это станет также большим ударом по мировому ядерному сдерживанию.

Напомним, оккупанты постоянно запугивают мир и Украину возможным ударом ракеты "Орешник". Но Украина уничтожила один из трех комплексов "Орешник" на территории РФ, поэтому россияне потеряли треть своих "аргументов".