Оружие из Словакии может поступать в Украину: спикер парламента Пеллегрини назвал условие

Приостановка военной помощи Украине новым правительством в Братиславе не повлияет на коммерческие заказы.

Спикер парламента Словакии, лидер партии "Глас", входящей в правительственную коалицию, Петер Пеллегрини считает, что приостановление военной помощи Украине новым правительством в Братиславе не повлияет на коммерческие заказы.

Об этом сообщает словацкое издание Pravda со ссылкой на заявление топ-чиновника, которое он сделал в пятницу, 27 октября.

По его словам, недавнее заявление премьер-министра Роберта Фицо о приостановлении военной помощи Украине следует понимать в контексте поставки оружия из Словакии, принадлежавшего словацкой армии. Что касается заказов словацких вооруженных заводов на коммерческой основе, то глава парламента выступает за то, чтобы они продолжались.

"Я убежден, что правительство введет такую политику, что если кто-то заказывает какие-то системы у наших компаний и платит за них, а потом их где-то использует или перепродает, это будет поддержка словацкой промышленности. Я лично буду выступать за то, чтобы словацкие заводы, производящие военную технику, продолжали производство и продавали продукцию по коммерческим ценам", — сказал Пеллегрини, являющийся председателем второй по мощности партии в правительственной коалиции.

В Словакии сейчас производят 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины. Проект более чем на 90 млн евро финансируют Норвегия, Дания и Германия.

Напомним, накануне, 26 октября, новоназначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, что его правительство не будет поддерживать Украину военной помощью.

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