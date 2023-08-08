Оружие-призрак: Жданов рассказал, что известно о морских дронах и как удалось достать до кораблей РФ

Морские дроны, атакующие корабли РФ в Черном море, программируют заранее и могут маневрировать во время атаки с помощью оператора.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

Он отметил, что танкер был не в Керчи, а перед мостом в Черном море: "Он стоял на траверсе у Керченского пролива".

“Дрон – это не баллистическая ракета, которая никуда не обращает – она взлетела, скорректировалась и пошла по баллистической траектории четко, прямо, никуда не обращая. А дроны высокоманевренны. Дальность применения дронов раньше объявлялась в их характеристике до 800 км, если он идет как камикадзе. Поэтому то, что от Одессы до Новороссийска 600 км, не столь важно”, — рассказал эксперт.

Он продолжил: “У дрона запас хода был еще как минимум на 200 км. А может, сегодня топливные баки увеличены и они могут идти еще дальше. Открытых данных по характеристикам, к сожалению, нет, есть только приблизительные — то, что получили СМИ, то и гуляет в медиапространстве».

Связь с дроном есть и оператор им управляет, заметил эксперт. “Его можно программировать, можно заложить маршрут до определенной точки, затем оператор снова берет управление на себя, изучает ситуацию через видеоканал этого дрона и далее принимает решение, куда этот дрон направить. Он может маневрировать во время атаки с помощью оператора”, – резюмировал Олег Жданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оружие-привидение? Как удалось достать корабли РФ.

Напомним, в ночь на 5 августа в районе Керченского пролива в результате атаки надводного дрона был поврежден российский танкер SIG.

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