Оружие Путина идет ко дну: что такое корабль "Буян-М" и почему за ним так охотится ГУР

Малый ракетный корабль "Серпухов" проекта 21631 (шифр "Буян-М"). Фото: militarnyi / © Фото из открытых источников

Сегодня Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об успешном поражении российского ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М» в Азовском море. Это уже не первый корабль этого типа, который получил повреждения во время полномасштабной войны, поэтому следует разобраться, что это за суда и какую угрозу они представляют.

Технические характеристики и возможности

Корабли серии «Буян-М» были разработаны для модернизации малых артиллерийских кораблей и имеют водоизмещение почти 950 тонн. Их главная ударная сила — вертикальная пусковая установка на 8 ракет. Это могут быть ракеты «Калибр», а в перспективе также «Циркон» или «Оникс».

Малый ракетный корабль «Великий Устюг» проекта 21631 во время перехода к Черному морю.

Основные характеристики:

Водоизмещение: 949 тонн

Длина: 74,1 м

Скорость: до 25 узлов

Автономность: до 10 суток

Вооружение: 100-мм артиллерийская установка, 8 ракет «Калибр», зенитные ракетные комплексы и пулеметы.

Эти корабли считаются несбалансированными из-за ограниченных средств противовоздушной и противолодочной обороны. Это делает их зависимыми от прикрытия других судов или береговых войск.

Поражения и повреждения

С начала полномасштабного вторжения российские «Буяны-М» активно используются для обстрелов Украины. В общей сложности зафиксировано по меньшей мере три поврежденных судна этого типа:

«Великий Устюг» : в июне 2022 года он был замечен на буксире на реке Волга, вероятно, для ремонта после поражения. Корабль принадлежит Каспийской флотилии, но участвовал в агрессии против Украины.

«Серпухов» : в апреле 2024 года на военно-морской базе в Балтийске он был выведен из строя в результате пожара, который, по сообщению Легиона «Свобода России», устроил их доброволец. Пожар полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

Неизвестный «Буян-М»: ГУР сообщило о поражении еще одного корабля этого проекта в Азовском море, что явилось результатом совместной операции украинских спецподразделений.

Воины ГУР в Азовском море поразили ракетный корабль проекта «Буян-М». / © ГУР Минобороны

Состав флота и угроза для Украины

По состоянию на август 2025 года у России есть 12 кораблей проекта «Буян-М», один из которых («Ставрополь») еще не введен в строй. Остальные 11 распределены между Черноморским, Балтийским и Каспийским флотами.

Черноморский флот: 4 корабля

Каспийская флотилия: 3 корабля

Балтийский флот: 4 корабля

Учитывая возможность использования ракет «Калибр», все эти корабли представляют угрозу для Украины. Россия может свободно перебрасывать суда этого класса через внутренние водные пути из Балтийского и Каспийского морей в акватории, близкие к Украине, для ударов. Таким образом, поражение каждого такого корабля является значительным успехом для украинских Сил обороны.

