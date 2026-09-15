Оружие уже в космосе: США впервые официально подтвердили развертывание систем на орбите

Космос

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США впервые официально подтвердили, что у них есть оружие, размещенное на орбите. В Космических силах США заявили, что речь идет о системах, способных защищать американские военные силы от вражеских действий в космосе.

Об этом сообщает France 24.

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В заявлении представителя Космических сил США отмечается, что у Вашингтона есть «орбитальные средства контроля космического пространства», которые могут использоваться как для оборонных, так и для наступательных целей. В то же время, конкретных характеристик или названий развернутых систем американская сторона не раскрыла.

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В США объяснили, что под контролем космического пространства подразумевается комплекс мер, направленных на противодействие возможностям противника и защиту собственных систем.

Особое внимание Вашингтон уделяет потенциальным угрозам Китая и России. В космических силах США отмечают, что Китай развивает космические и противокосмические возможности в рамках военной модернизации. Россия в свою очередь рассматривает космос как отдельную сферу ведения боевых действий и считает преимущество в ней важным фактором будущих конфликтов.

Милитаризация космоса началась еще во время космической гонки. После запуска СССР спутника «Спутник-1» 1957 года США и Москва начали разрабатывать возможности для защиты и уничтожения вражеских спутников.

В 1967 году государства заключили Договор о космосе, запрещающем размещать на орбите оружие массового поражения. В то же время, документ не запрещает все виды обычных вооружений в космосе.

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В последние годы США, Россия, Китай и Индия развивают технологии, способные влиять на спутники других стран. Такие системы имеют стратегическое значение, ведь спутники используются для военной связи, разведки, наблюдения и навигации.

Ранее говорилось, что оборонно-промышленный комплекс США может не справиться с оперативным восстановлением космической инфраструктуры в случае масштабного конфликта с Россией или Китаем. По данным отчета RAND, главная проблема заключается не в технологиях, а в дефиците квалифицированных кадров и невозможности быстро нарастить производство спутников. Подготовка необходимых специалистов может длиться до 15 лет, в то время как потребности отрасли уже значительно превышают количество новых специалистов. Дополнительными препятствиями являются длительные процедуры допуска к секретной работе, конкуренция с гражданским ИТ-сектором и недостаточная производственная инфраструктура.

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