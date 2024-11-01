Оружие в кредит: правительство Польши рассматривает новый способ помощи Украине

Глава польского МИД сообщил, что сбивать российские ракеты над Украиной без согласования с НАТО его страна не будет.

Правительство Польши внесло предложение об "оборонном кредите" для Украины для приобретения вооружения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat News.

"Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда отстроите, то отдадите", — заявил польский министр.

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При этом он назвал Польшу прифронтовой страной этой войны, единственной среди стран ЕС и НАТО, соседями которой являются Россия и Украина.

"Украина понимает, что мы тоже должны сдерживать Путина" -, добавил он.

Сикорский подчеркнул, что у Польши есть "собственные потребности в обороне", поэтому он как министр польского правительства обязан "держать эту войну как можно дальше от наших границ".

При этом глава польского МИД добавил, что сбивать российские ракеты над Украиной без согласования с НАТО его страна не будет.

"Польша будет принимать решение вместе с НАТО. Решение еще не принято", – отметил он.

Напомним, комментируя слова Зеленского по поводу отказа Польши передавать Украине МиГи, глава польского МИД Радослав Сикорский указал на тот факт, что Россия угрожает и Польше.

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