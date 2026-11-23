Путин и Си Цзиньпин / © Associated Press

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Россия, Китай, Иран и Северная Корея все теснее сотрудничают в военной сфере, в частности они передают друг другу оружие, технологии, разведывательную информацию и боевой опыт. В то же время эти государства строят механизмы обхода западных санкций.

Об этом пишет The Economist.

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В материале издания приведены несколько примеров, свидетельствующих о том, что так называемая «ось зла» — не просто политическое определение, а сеть реального сотрудничества между четырьмя авторитарными режимами.

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Одним из наиболее заметных направлений стала разработка и применение беспилотников. Российский реактивный дрон «Герань-4» стал результатом взаимодействия всех четырех стран. Иран продолжает направлять в Россию инженеров, Китай — технических специалистов и военных. Северная Корея получает технологии и опыт использования беспилотников, предоставляя Москве оружие и помогая ей в войне против Украины.

Сотрудничество сказалось и на северокорейских ракетах. Первые ракеты KN-23, применяемые российской армией против Украины, нередко отклонялись от цели или взрывались еще в воздухе. Впоследствии русские инженеры усовершенствовали их точность и маневренность. Как предполагают авторы публикации, полученные наработки могли передать Пхеньяну.

Еще одно направление взаимодействия — ядерные технологии. Москва помогает Пекину развивать системы предупреждения о ракетном нападении и работать над созданием более тихих атомных подлодок. Россия и Китай также способствуют усилению ядерного потенциала Северной Кореи.

В то же время, Китай использует российский опыт войны против Украины для собственной военной подготовки. Особое внимание Пекин уделяет применению беспилотников, в частности, в контексте возможного конфликта вокруг Тайваня. Россия, со своей стороны, получает от Китая электронные компоненты и оборудование.

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Отдельную роль в сотрудничестве играет обход западных ограничений. Компоненты, изготовленные на Западе, до сих пор попадают в российское и иранское вооружение через сети посредников, значительная часть которых действует в Китае и Гонконге. Параллельно страны развивают альтернативные финансовые механизмы, позволяющие проводить торговые операции вне долларовой системы.

Масштабы взаимодействия подтверждают и подсчеты американского аналитического центра FDD. По его данным, за 2019–2025 годы зафиксировано более 600 случаев сотрудничества России, Китая, Ирана и Северной Кореи в сфере безопасности. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину такое взаимодействие существенно активизировалось.

Несмотря на это, говорить о полноценном военном альянсе типа НАТО пока нельзя. Четыре государства не имеют общего командования и не обязались коллективно защищать друг друга. К тому же их стратегические интересы не всегда совпадают.

В частности, Китай заинтересован в стабильности на Ближнем Востоке и доступе к дешевой нефти. России же, напротив, может оказаться выгодной нестабильность в регионе, ведь она способна способствовать росту цен на нефть.

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Главный вывод The Economist состоит в том, что даже без формального военного союза взаимная поддержка делает эти четыре режима гораздо более опасными. Западу все труднее противодействовать им отдельно, тогда как действенного согласованного механизма ответа на их сотрудничество до сих пор нет.

Ранее сообщалось, что спецпосланник американского президента Джаред Кушнер заявил, что готовность президента США Дональда Трампа рассмотреть для Украины гарантии безопасности по образцу 5 статьи НАТО является одним из ключевых факторов для достижения длительного мира.

Мы ранее информировали, что британские политики, ранее поддерживавшие Дональда Трампа, резко раскритиковали президента США после его заявления о дружбе с Путиным.

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