Путин ведет Россию к катастрофе / © ТСН

Реклама

В российских властных и бизнес-кругах усиливается недовольство президентом РФ Владимиром Путиным из-за затяжной войны с Украиной, нарастания экономических проблем и интернет-блокировки.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на близкие к Кремлю источники и сотрудников европейской разведки.

Как отмечает издание, часть элит все чаще считает решения российского президента «бессмысленными» и «саморазрушительными».

Реклама

По словам одного из неназванных влиятельных бизнесменов, «наблюдается глубокое разочарование в Путине» и «растет ощущение надвигающейся катастрофы».

Путин не прекратит войну

Источники, которые знакомы с позицией хозяина Кремля, утверждают, что Путин не намерен прекращать войну, поскольку убежден, что сможет полностью захватить Донбасс до конца года.

«Путин одержим Донбассом и не остановится раньше», — сообщил один из собеседников издания.

При этом в европейской разведке пришли к выводу, что Путин получает искаженную информацию о том, что происходит на фронте. Это подтверждает источник, знакомый с обсуждениями в Кремле.

Реклама

«Конечно, чиновники и военные рисуют президенту радужную картину. Они врут ему. Так работает система, которую выстроил Путин», — пояснил собеседник издания.

Источник, который контактировал с Путиным, заявил, что российский президент видит все меньше смысла в продолжении переговоров при посредничестве Вашингтона.

Собеседники издания в окружении президента РФ предупредили, что, если России удастся сломить сопротивление Украины, Путин пойдет дальше и попытается захватить неоккупированные до сих пор части Запорожской и Херсонской областей.

«Он не является долгосрочным стратегом. Его аппетит растет во время еды», — утверждает источник.

Реклама

Давление на бизнес и ограничение Интернета

Нервозность элиты также усиливается на фоне роста инфляции, повышения налогов и давления на бизнес. Однако олигархи боятся выражать несогласие с происходящим, хотя, по словам опрошенного изданием бизнесмена, многие «напуганы в глубине души».

Отдельное раздражение внутри элит вызывают масштабные блокировки Интернета и усиление влияния ФСБ, которое лоббирует такие меры.

По словам собеседников издания, представители политического блока Кремля, включая Дмитрия Пескова и Сергея Кириенко, пытались убедить Путина смягчить ограничения, но безуспешно.

«За обеденным столом все говорят об интернете. Сейчас мы находимся где-то ближе к Северной Корее», — констатировал один из кремлевских инсайдеров.

Реклама

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) сообщили, что часть российской элиты разочарована и осознает, что война идет не очень хорошо. Впрочем, Кремль дальше остается преданным своим первоначальным военным целям.

Новости партнеров