"Осенью в РФ будут очень интересные вещи": социолог дал неутешительный прогноз для Кремля

Кризисные моменты и проблемы в российском обществе были предсказуемы.

До конца текущего года недовольство властями среди россиян будет только расти и будет масштабироваться.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга.

Он заявил, что кризисные моменты и проблемы в российском обществе были предсказуемы.

"Курская операция ВСУ, которую президент Зеленский назвал военно-политической, собственно, ускорила проблемы в РФ. В частности, витающий в РФ призрак мобилизации, а также еще большего давления на рынок труда и на ожидание самих россиян в вопросе выезжать или не выезжать из территории РФ. Я бы назвал это точками кристаллизации, на которые будет наращиваться дальше недовольство внутри России", – пояснил Шульга.

Эксперт отметил, что до конца года ситуация в экономической и социальной сфере у России будет только ухудшаться.

"В течение осени мы с вами станем свидетелями не политических проявлений недовольства, зародыши которых разных форм мы видим на приграничных территориях РФ. Дальше будет происходить масштабирование недовольства россиян. Это будут разные формы недовольства — аудиальные, визуальные и просто комментарии. До конца текущего года точки кристаллизации недовольство россиян будут масштабироваться. Фактически ситуация в России будет трещать по швам до конца этого года", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитик объяснил, почему Путин игнорирует ситуацию в Курской области.

Кроме того, мы также информировали, что Зеленский назвал два способа заставить Путина закончить войну.

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