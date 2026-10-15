Ошибка или сознательное решение?: сенатор США заподозрил Пентагон из-за Starshield в Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет / © Associated Press

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Ограничения в работе спутниковой системы Starshield в Украине могли возникнуть на уровне Министерства обороны США, а не из-за решения компании SpaceX или проблем со Starlink. Американский сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что обратится к генеральному инспектору Пентагона с просьбой начать официальное расследование и представить его результаты Конгрессу и американской общественности.

Об этом политик написал в социальной сети X.

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По словам Тиллиса, новые данные указывают на то, что ограничения спутниковой связи могли быть связаны с работой Starshield — системы, используемой в целях национальной безопасности и обороны США.

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«Последние данные свидетельствуют о том, что эта стратегическая ошибка могла произойти на более локальном уровне — в системах Starshield Министерства обороны США, а не в работе Starlink или SpaceX», — написал сенатор.

Он заявил, что не рассчитывает на достаточную прозрачность со стороны министра обороны США Пита Хэгсета, поэтому намерен добиваться проведения независимой проверки обстоятельств инцидента.

«Мы будем просить генерального инспектора Пентагона начать расследование и отчитаться перед Конгрессом и американским народом», — подчеркнул Тиллис.

Сенатор также подчеркнул, что возможные ограничения могли поставить под угрозу не только украинских граждан, но и американский дипломатический и сотрудников служб безопасности. По его словам, это произошло без надлежащего предупреждения.

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«В лучшем случае это была недопустимая ошибка или упущение, а в худшем — сознательное решение расчистить поле для российского наступления», — заявил политик.

Тиллис потребовал объяснений от Илона Маска

Перед этим сенатор публично обратился к основателю SpaceX Илону Маску в связи с сообщениями о ночных сбоях в работе терминалов Starlink в Украине.

Тиллис попросил бизнесмена подтвердить, что проблемы возникли непреднамеренно, а компания работает над устранением временных сбоев.

«Я убежден, что это не свидетельствует об изменении политики SpaceX, ведь если это так, то намеренное ухудшение способности Украины защищаться может расцениваться как пособничество массовому убийце», — написал сенатор.

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Он также призвал Маска четко разъяснить позицию компании в отношении поддержки Украины и её права на самооборону.

«Поддержка украинского суверенитета — или, по крайней мере, создание условий для его защиты — не должна быть „серой зоной“ ни для правительства США, ни для американских корпораций», — подчеркнул Тиллис.

Сенатор напомнил, что украинцы не просили Россию нападать на их дома, школы и больницы, похищать детей и разрушать энергетическую инфраструктуру. Он подчеркнул, что Украина лишь стремится защищать свою территорию и жить без российских атак.

Что должно выяснить расследование

Заявление Тиллиса поднимает вопрос о том, кто именно контролирует доступ к спутниковым ресурсам, используемым для выполнения военных задач в Украине, и на каком уровне могли быть введены соответствующие ограничения.

Starlink и Starshield связаны с технологиями спутниковой связи SpaceX, однако имеют разное назначение. Starlink обеспечивает широкополосный доступ к интернету, тогда как Starshield разработана для государственных и военных нужд, в частности для задач национальной безопасности США.

Для установления обстоятельств необходимо выяснить, какая именно система претерпела изменения, кто принял соответствующее решение и какие последствия оно имело для украинских военных и гражданского населения.

Тиллис настаивает на проведении официального расследования, результаты которого должны прояснить ответственность американских государственных структур и возможную роль частного оператора спутниковой связи.

Напомним, Илон Маск заявил, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

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